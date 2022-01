Zeldzame winterse buien bedekken Tokio onder sneeuwtapijt en sturen luchtverkeer in de war

Zware sneeuwbuien hebben donderdag de Japanse hoofdstad Tokio bedekt onder een sneeuwtapijt. Zo’n winters tafereel is zeldzaam in Japan en heeft geleid tot heel wat hinder binnen het luchtverkeer.

Het Japans Meteorologisch Instituut voorspelt dat er in de loop van de dag nog sneeuw zal vallen tot wel tien centimeter. Het is de eerste keer in vier jaar dat het Instituut zulk nieuws brengt. Vanwege de gevaarlijk gladde wegen en de verhoogde kans op ongevallen, vroeg de stad haar inwoners om extra voorzichtig te zijn.

Volgens een verantwoordelijke van de luchthaven van Haneda, een van de twee luchthavens van de hoofdstad, werden door het weer al 118 binnenlandse vluchten geannuleerd. Het is niet duidelijk hoeveel reizigers hierdoor zijn getroffen. Voor de internationale vluchten verandert er voorlopig niets. Ook het treinverkeer in verschillende voorsteden van Tokio ondervond hinder door het winterse weer en liep vertragingen op.

Niet enkel de regio rond Tokio wordt geteisterd door de winterse buien, ook elders in het land vallen dikke sneeuwmassa’s. Zo heeft de zware sneeuwval op het noordelijke hoofdeiland Hokkaido al tot grote verkeersproblemen geleid.

