Europees mensenrechtenhof wil zich niet uitspreken over Noord-Ierse pro-homohuwelijkstaart

Het Europees Hof voor de Mensenrechten heeft donderdag het beroep van een Noord-Ierse homorechtenactivist onontvankelijk verklaard in de zaak rond een bakker die weigerde om een pro-homohuwelijkstaart te bakken. Het Hof wil zich niet uitpreken in de zaak, omdat het meent dat nog niet alle interne beroepsmogelijkheden uitgeput zijn.

Gareth Lee uit Belfast had in 2014 een gepersonaliseerde taart besteld bij een lokale bakkerij voor een privéfeest. De christelijke eigenaars van bakkerij Ashers Baking Company weigerden echter de taart te bakken, waarop “support gay marriage” (“steun het homohuwelijk”) moest staan, het logo van de vereniging waarin Lee actief was, QueerSpace, en Bert en Ernie uit Sesame Street, die door sommigen gezien worden als iconen van de LGBTQIA+-gemeenschap. De bakkerij stelde een terugbetaling voor en Lee bestelde zijn taart uiteindelijk bij een andere bakker.

In 2015 oordeelde een plaatselijke rechter dat Lee gediscrimineerd werd, en het hof van beroep volgde de rechter in eerste aanleg. De eigenaars van de bakkerij stapten, met de hulp van een christelijke fundamentalistische lobbygroep, echter naar het Britse Hooggerechtshof, dat oordeelde dat het bakkerskoppel niet discrimineerde tegen Lee. Het koppel heeft steeds volgehouden dat het de bestelling niet geweigerd heeft omdat het tegen de seksuele geaardheid van Lee was, maar dat de boodschap op de taart tegen hun overtuigingen was en ze het homohuwelijk niet wilden promoten.

Lee stapte daarop naar het Europees Hof voor de Mensenrechten tegen de Britse staat, omdat het Britse Hooggerechtshof zijn rechten op een onevenwichtige manier geschonden had.

Dat arrest werd donderdag verwacht, maar het Hof in Straatsburg verklaarde de klacht onontvankelijk, omdat de man zijn rechten onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op geen enkel moment had aangehaald tijdens de gerechtelijke procedures in het VK. Om een klacht ontvankelijk te verklaren, “moeten de argumenten van het Verdrag expliciet of ten gronde worden aangehaald voor de binnenlandse autoriteiten”, aldus het Hof volgens de Britse openbare omroep BBC. Het Britse gerecht heeft dan ook niet de kans gekregen om kwesties aan te kaarten die in het mensenrechtenverdrag staan, en met zijn stap naar het Europees Hof vroeg Lee aan het Hof om zich de rol van de Britse rechtbanken toe te eigenen.