“Salah Abdeslam is wel degelijk in staat om hoorzitting bij te wonen”

Salah Abdeslam, de belangrijkste beschuldigde in het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Frankrijk, is wel degelijk “in staat om de hoorzittingen van het assisenhof bij te wonen”. Dat bevestigt een extra medische expertise die de voorzitter van het hof Jean-Louis Périès had gevraagd. Abdeslam testte eind december positief op het coronavirus.

Het antiterreurparket Pnat had woensdag al aangekondigd dat de beschuldigde donderdag voor de rechter kon verschijnen, maar er was nog een extra oordeel gevraagd. Oorspronkelijk waren de hoorzittingen uitgesteld tot 13 januari, maar ze kunnen dus donderdag al opnieuw van start gaan. Dat is het gevolg van de nieuwe coronaregels in Frankrijk, waardoor mensen vroeger uit quarantaine mogen.

“Salah Abseslam is vanuit gezondheidsoogpunt in staat om de hoorzittingen in het hof van assisen bij te wonen. Er moeten geen specifieke maatregelen genomen worden met betrekking tot de besmettelijke ziekte waarvan hij drager was”, besluit het expertenrapport dat persagentschap AFP heeft kunnen inkijken. “Het is op 6 januari 13 dagen sinds het begin van de symptomen, waardoor de quarantaine kan worden opgeheven. In deze context moeten geen specifieke sanitaire maatregelen genomen worden.” Nog volgens het rapport lijdt Abdeslam aan een “matige postinfectueuze asthenie (lichaamszwakte, red.)”, wat zijn aanwezigheid in de rechtbank niet uitsluit, aldus nog het rapport.

Aanslagen Parijs

Abdeslam is de enige overlevende van het commando van terreurgroep Islamitische Staat dat verantwoordelijk is voor de aanslagen die 13 november 2015 in Parijs aan 130 mensen het leven hebben gekost. Hij is sinds 25 november niet meer voor de rechter verschenen en testte op 27 december positief op het coronavirus.

Abdeslam wordt vastgehouden in de gevangenis van Fleury-Mérogis in het Franse departement Essonne, de grootste gevangenis van Europa, waar de laatste tijd verschillende besmettingshaarden zijn vastgesteld. Hij kon in eenzame opsluiting zijn advocaten ontvangen en had ook dagelijks contact met bewakers.

Het bijzondere hof van assisen zal tot eind mei twintig beschuldigden berechten, van wie er veertien aanwezig zullen zijn op het proces. Ze worden ervan verdacht in verschillende mate betrokken te zijn geweest bij de voorbereiding van de meest dodelijke jihadistische aanslagen die ooit in Frankrijk zijn gepleegd.

De eerste verdachte die donderdag zou ondervraagd worden, is de Zweed Osama Krayem. Maar zijn aanwezigheid is onzeker: ook hij weigert sinds 25 november te verschijnen.