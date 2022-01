Zwangere vrouw met weeën mag ziekenhuis niet in omdat coronatest vier uur te oud is, baby overleeft het niet

Een zwangere Chinese vrouw heeft haar kind verloren, nadat haar de toegang werd ontzegd tot het ziekenhuis omdat ze geen geldige negatieve coronatest kon voorleggen. Dat schrijft The Guardian.

jvh Bron : The Guardian

De vrouw uit Xi’an, de Chinese miljoenenstad die dezer dagen het toneel is van een bijzonder verregaande lockdown, had op de avond van zaterdag 1 januari al weeën, maar mocht het Gaoxin-ziekenhuis niet betreden omdat haar negatieve coronatest vier uur te oud was. Terwijl de vrouw buiten het ziekenhuis wachtte op het resultaat van een nieuwe test, begon ze hevig te bloeden. Na verloop van tijd mocht ze het ziekenhuis dan toch betreden, maar haar baby overleed toch.

Het verhaal van de vrouw ging viraal op sociale media, en er werd ook over bericht in Chinese media. De lokale autoriteiten startten daarop een onderzoek, en oordeelden dat de dood van de baby “een ongeval veroorzaakt door nalatigheid” was. Twee ambtenaren van het ziekenhuis werden ontslagen, een manager tijdelijk geschorst. Het ziekenhuis kreeg ook een officiële blaam, en moest zich ook openbaar excuseren.