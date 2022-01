Pep Guardiola mist bekerduel door coronabesmetting (en hij is niet de enige bij Manchester City)

Guardiola liet de positieve test dinsdag noteren, net als zijn assistent Juanma Lillo. De twee mannen bevinden zich nu in quarantaine. In totaal zitten 21 mensen die mee de bubbel vormen van de eerste ploeg in afzondering, zo laat City weten. Onder hen veertien leden van de staf en zeven A-spelers. Om wie het allemaal gaat, is niet duidelijk.

Kevin De Bruyne testte half november al positief na enkele interlands met de Rode Duivels en was daarna een tijdje out. Assistent-coach Rodolfo Borrell zal het team in Swindon coachen.

Overigens zal ook Burnley in zijn FA Cup-duel tegen Huddersfield niet op zijn trainer kunnen rekenen. Sean Dyche testte immers ook positief en ging daarop in quarantaine.