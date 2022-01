Metershoge kliffen op strand dwingen werklui om terug te keren uit verlof: “We willen niet dat iemand gewond raakt”

Het is ondertussen traditie: als er stormtij is geweest of een zee met metershoge golven, worden grote kliffen gevormd aan de kust. Dat is vooral het geval in Knokke-Heist en Wenduine. Omdat het niveauverschil daar op het strand het grootst is - mede door zandopspuitingen - zijn de spectaculairste beelden daar te schieten.

“In Knokke-Heist zijn er kliffen gevormd tot twee meter hoog, in Wenduine is dat anderhalve meter”, legt Steve Timmermans van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) uit. “In Bredene, De Haan en Blankenberge zijn er ook kliffen, maar kleiner.” (Lees verder onder de foto)

In Knokke-Heist zijn de kliffen het hoogst: tot wel twee meter. — © Anne-Marie Maertens

Afgelopen woensdag was er stormtij, met golven van ongeveer 2,2 meter. “En die happen veel zand weg net voor het strand. Zo ontstaat dat fenomeen”, gaat Timmermans verder. “Het is niet zo dat die kliffen enkel gevormd worden aan de hoogwaterlijn. Want ook in de zee zelf wordt enorm veel zand verplaatst.”

Traditioneel lokken de kliffen veel kijklustigen. Zeker op een mooie zonnige winterdag tijdens de kerstvakantie, wanneer veel mensen een deugddoende strandwandeling maken. Al kijken wandelaars maar beter uit hun doppen. Omdat het niveauverschil op het strand soms twee meter kan zijn, kan je lelijk vallen.

Daarom gaat het AMDK meteen ingrijpen. “We zijn de kliffen nu volop in kaart aan het brengen”, aldus Timmermans. “En vanaf vrijdagochtend beginnen we al met de afbraak van de heuvels. Dat zou niet meer dan enkele dagen in beslag mogen nemen.” Om de kliffen te breken, worden bulldozers gebruikt. Het strand wordt zo opnieuw genivelleerd.

Terugkeren uit verlof

Die werken gebeuren natuurlijk tijdens de kerstvakantie, en daarom moeten enkele pechvogels terugkeren uit vakantie. “We roepen onze aannemers die de werken uitvoeren vervroegd terug uit verlof”, bevestigt Timmermans. “Dat is contractueel vastgelegd: als er kliffen ontstaan, moeten die onmiddellijk opgeruimd worden.”

Zuur voor de betrokken werkmannen, maar de plicht roept nu eenmaal. “Veiligheid is prioritair. We willen niet op ons geweten hebben dat we die kliffen te lang laten staan, en zo iemand gewond geraakt. Want ongevaarlijk is het niet.”