Vijf jongemannen krijgen tot drie jaar cel voor “pedobashing voor de kick”

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag vijf jongemannen schuldig bevonden aan diefstal met geweld, bij nacht, in groep, met wapenvertoon en bedreigingen. De mannen lokten een andere jongen in de val met een vals profiel van een zogenaamd 14-jarig meisje om zo een vermeende pedofiel een lesje te leren. Ze sloegen en stampten de jongen een half uur lang en gingen ook geld afhalen met zijn bankkaart. Vier van de vijf kregen een celstraf van 3 jaar met probatie-uitstel, de vijfde kreeg 20 maanden met probatie-uitstel.

De vijf stonden terecht voor een ernstig geval van pedobashing. Op 1 november 2020 lokten ze een 19-jarige jongeman naar de Klimopschool in Willebroek door gebruik te maken van een vals profiel, dat zogezegd uitging van een 14-jarig meisje. De vijf namen nog twee minderjarige vrienden mee, en gekleed met bivakmutsen en maskers gingen de zeven de jongen een half uur lang te lijf. Ze stampten en sloegen hem, toonden een wapen, en eisten zijn bankkaart en de pincode. Na een half uur, toen enkelen 600 euro waren gaan afhalen in een nabijgelegen bankkantoor, staakten ze de aanval.

LEES OOK. Jongeman denkt dat hij date heeft met jong meisje, maar wordt omsingeld en overvallen door pedobashers (+)

Door camerabeelden in de buurt konden snel drie jongeren worden herkend. Bij het onderzoek dat daarop volgde, kwamen de anderen in beeld. Twee onder hen bleken minderjarig, de anderen waren net meerderjarig. Op hun gsm’s werden filmpjes van de aanval gevonden, waarop heel duidelijk te zien is wat er gebeurd is en waarop meermaals “pedo’s worden geript” geroepen wordt.

Voor de kick

Uit de verklaringen van één minderjarige bleek dat ze een pedofiel wilden lokken, om die eens een lesje te leren. Ze deden dit voor de kick. “Deze feiten zijn bijzonder ernstig, op elke leeftijd. het gaat niet meer om een jeugdzonde, dat slachtoffer heeft echt doodsangsten uitgestaan”, zei de procureur. “Gezien het stuitende en groteske karakter van deze feiten vorder ik voor allen een straf van 37 maanden en een boete van 1.600 euro.” De advocaten van de verdediging vroegen een probatie-opschorting, maar daar gingen de rechters niet op in. Vier van de vijf kregen een probatiestraf van 3 jaar en 800 euro, ze moeten een gedragstraining ‘agressie’ volgen en hun druggebruik stopzetten. Eén man kreeg 20 maanden en 800 euro, eveneens met probatie-uitstel.

Het slachtoffer werd vertegenwoordigd door zijn advocaat. “Mijn cliënt is geen pedofiel, laat dat duidelijk zijn,” startte hij zijjn betoog. “Hij was 19 jaar en heeft autisme. Hij wilde helemaal geen verkeerde dingen doen, maar had met het meisje afgesproken om samen een film te kijken.” Hij kreeg een schadevergoeding van ruim 6.700 euro.