Agent die politiedatabank misbruikte om vrouwen te contacteren, krijgt 12 maanden met uitstel

De man werkte bij politiezone Rupel toen een klacht tegen hem werd ingediend bij politiezone Berlaar-Nijlen. Een vrouw zegt dat ze in maart 2016 werd opgebeld om een verklaring af te leggen als getuige, maar beweerde niets gezien te hebben van de vermeende feiten waarvan ze getuige zou zijn. De agent drong erop aan dat ze langskwam, en stuurde haar diezelfde dag nog enkele Whatsappberichten. Ze werd uiteindelijk door hem verhoord, maar nadien bleef hij haar bestoken met berichten. De twee kregen een korte relatie maar na enkele maanden was die voorbij, toen de vrouw besefte hoe hij aan haar gegevens was geraakt en ook te weten was gekomen dat hij een echtgenote en twee kinderen had.

Uit onderzoek bleek dat de man nog drie vrouwen had opgezocht via het rijksregister en de Algemene Nationale Gegevensdatabank. Eén van hen was een vrouw met wie hij een jaar lang een relatie had gehad. Zij had die verbroken nadat ze te weten gekomen was dat hij een gezin had, en hij haar nieuwe adres wilde weten. De twee andere dames die hij opzocht, kende hij uit de fitness waarvan ze alle drie lid waren.

De man kreeg een celstraf van 12 maanden en een geldboete van 800 euro, beide met probatie-uitstel. Hij moet zich laten begeleiden voor zijn psychosociale problematiek. Twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. Eén van de dames kreeg 500 euro provisioneel, de andere 2.000 euro definitief.