Pak meer abonnees en voorzichtig herstel voor Zoo Antwerpen en Planckendael

De Zoo Antwerpen en Planckendael hebben het voorbije jaar samen zowat 1,7 miljoen bezoekers ontvangen. Dat is een stijging van 70 procent ten opzichte van 2020, maar nog steeds duidelijk minder dan het ‘pre-coronajaar’ 2019, toen er ruim 2 miljoen bezoekers over de vloer kwamen. Het aantal abonnees steeg wel fors, tot een nieuwe recordhoogte.

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), de organisatie boven beide dierentuinen, zegt alvast “voorzichtig positief” terug te blikken op 2021. Voor het tweede jaar op rij was de coronacrisis “allesbepalend” en was er heel wat flexibiliteit nodig om de werking te garanderen, klinkt het. Maar ondanks een nieuwe verplichte sluiting - ditmaal van twee maanden - raakten de bestaande abonnees niet afgeschrikt en groeide het abonneebestand zelfs nog met 19 procent.

“Thuisblijvers herontdekten massaal het toerisme in eigen land en zagen een meerwaarde in een voordelig abonnement dat een heel jaar lang toegang geeft tot onze beide parken”, tracht directeur Dries Herpoelaert de tendens te verklaren. “De hartverwarmende steun van trouwe ZOO-fans vertaalde zich ook in succesvolle privé-initiatieven. Een prachtig gebaar.”

De twee dierentuinen willen, mede ingegeven door de coronacrisis, nu nog meer inzetten op digitalisering. Ze lanceerden daarvoor alvast “Mijn ZOO”, een interactief digitaal platform waar abonnees als allereerste nieuws lezen over hun favoriete dieren, de tuin, het erfgoed, enzovoort.

2021 was voorts het jaar van drie nieuwe leeuwenwelpjes en - voor het eerst - twee maraboejongen in Zoo Antwerpen. In Zoo Planckendael was er onder meer de geboorte van bonobobaby Nayembi en van Afrikaanse stekelvarkens, naast een nieuw recordaantal ooievaarsjongen.

Dit jaar begon alvast positief voor de twee dierentuinen, aangezien de populaire lichtfestivals er wel mochten doorgaan, mits Covid Safe Ticket en mondmaskerdracht. Voorts worden vanwege de coronacrisis stilgelegde projecten voorzichtig weer opgestart, zoals het afwerken van het Rundergebouw (bij de neushoorns) en het Jubileumcomplex (voor de sneeuwluipaarden en amoertijgers) in Zoo Antwerpen en een verblijf voor orang-oetans in Zoo Planckendael.