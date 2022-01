Geen beslissingen op eerste Overlegcomité van 2022: “Tegen midden januari piek van vijfde golf met tot 125.000 besmettingen per dag”

Het Overlegcomité kwam woensdag om 9.30 uur al samen om te bespreken of er bijkomende maatregelen nodig zijn nu de omikronvariant enorm fel tekeergaat in ons land. Maandag en dinsdag waren recorddagen wat het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen betreft, met telkens meer dan 27.000 besmettingen. De verwachting is dat de coronacijfers - toch zeker wat besmettingen betreft - de komende dagen gaat blijven stijgen.

Premier Alexander De Croo (Open VLD), die iedereen een gelukkig en gezond 2022 wenste, benadrukte op de persconferentie na dat Overlegcomité dat de coronasituatie in ons land nog steeds ernstig en zorgwekkend is. “We staan er een stuk beter voor dan vorig jaar, maar we zullen nog moeilijke momenten hebben waarop we op de proef gesteld worden”, zei de premier. “We zullen veerkracht en vertrouwen moeten tonen.”

Daarna gaf hij het woord aan viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “We mogen stellen dat de vijfde golf is begonnen. Het weekgemiddelde is op één week met 82 procent gestegen naar gemiddeld 12.000 per dag, maar nog belangrijker is de evolutie van de voorbije dagen. We hebben recordwaarden opgetekend wat het aantal besmettingen betreft (maandag 27.199, dinsdag meer dan 28.000).”

125.000 besmettingen

Verklaringen daarvoor zijn de feestdagen en de besmettelijkere omikronvariant, die dominant is in ons land. “De eerste modellen zijn gemaakt en we verwachten een verdere felle stijging. De piek zou ergens half januari bereikt kunnen worden, mogelijk tot 125.000 besmettingen per dag.”

De stijgingen zijn in alle provincies waar te nemen. “Op dit moment wel iets meer in Brussel en rond Brussel”, zei Van Gucht. “Omikron gaat algemeen meer voor in grote steden, waar er een mobiele en vaak jonge bevolking is, maar het is een kwestie van tijd voor de andere regio’s zullen volgen.” De stijging is te zien bij alle leeftijden, en vooral bij twintigers en dertigers. “Iets meer verontrustend is dat er meer besmettingen zijn bij oudere mensen.” Ook in de woonzorgcentra is sprake van een stijging.

Ziekenhuiscijfers stijgen

Ook de ziekenhuisopnames zijn beginnen te stijgen. “Het weekgemiddelde is gestegen tot bijna 170 per dag”, zei Van Gucht. “En we kunnen ons verwachten aan een verdere stijging. Daar verwachten we de piek eind januari, ergens tussen 400 tot zelfs 1.300 per dag.” Het boostervaccin beschermt ons tegen ernstige ziekte én tegen besmetting, zei Van Gucht nog. Hij toonde een studie van Sciensano, waaruit blijkt dat dat vaccin echt cruciaal is tegen omikron.

Op intensieve zorg zien we gelukkig wel nog een daling. “Maar ook daar zal het stabiliseren en weer stijgen, vermoed ik.” 46 procent van de personen die op intensieve zorg liggen, zijn niet gevaccineerd. Dat terwijl ze een klein deeltje van de populatie zijn. “Ze zijn oververtegenwoordigd op intensieve zorg”, zei Van Gucht.

“Maar we moeten voorzichtig blijven. Er begint een nieuw quarantainebeleid waardoor hoogrisicocontacten niet meer thuis moeten blijven, maar we zien wel dat 20 procent van die hoogrisicocontacten positief testen. Daarom is voorzorg nodig in de eerstvolgende tien dagen. Na zo’n contact: beperk je contacten, bezoek geen andere mensen, werk van thuis en draag een FFP2-masker”, aldus Van Gucht. “Dat masker is beter en filtert beter.”

Geen strengere maatregelen

De vijfde golf wordt intens, vatte Van Gucht alles nog eens samen, zeker op vlak van besmettingen. “We staan pas aan het begin van de golf, maar gelukkig is omikron minder ziekmakend.” Hij benadrukte daarom nog eens het belang van contacten beperken, een FPP2-masker dragen als je een kwetsbare gezondheid hebt, zeer voorzichtig zijn na een hoogrisicocontact, van thuis uit te werken en het boostervaccin te nemen.

Maar aan de maatregelen verandert op dit moment dus niets, voegde premier De Croo er daarna aan toe. “Omikron is minder ziekmakend, maar niet onschuldig. Op het niveau van een samenleving betekent snellere verspreiding dat de impact op alle lagen van de samenleving voelbaar zal zijn. We kiezen daarom voor stabiliteit op vlak van de maatregelen. De boostervaccinatie blijft daarbij onze belangrijkste beschermingsmuur.”

De Croo riep op erg voorzichtig te zijn wanneer we andere mensen ontmoeten - zelftests, ventilatie, buiten afspreken… - en dat te blijven. “Draag het mondmasker wanneer afstand houden moeilijk is. Dat blijft erg belangrijk.”

Thuiswerk en scholen

Ook de regels rond thuiswerk blijven: maximum één dag per week naar de werkvloer. De experts hadden nochtans voor 100 procent telewerk gepleit. “Wij menen dat bedrijven zich heel goed organiseren en mensen alleen van thuis te laten werken ook negatieve effecten heeft op mensen. Daarom behouden we de regels zoals ze nu zijn.”

De opening van de scholen op 10 januari wordt ook bevestigd. “Daar zullen preventieve maatregelen, zoals ventilatie, natuurlijk nog nodig zijn.” In andere sectoren verandert niets. “Maar we beseffen dat perspectief nodig is. Daarom wordt aan een stappenplan gewerkt, een barometer, die erg belangrijk zal worden in de komende maanden. Er zullen momenten komen waarop de pandemie positief evolueert en momenten waarop dat niet het geval is.”

We staan voor moeilijke weken, zei De Croo als afsluiter nog. “Een zeer grote groep mensen zal besmet worden. De situatie zal eerst heel slecht worden voor ze weer goed wordt. Maar we zijn meer dan ooit gewapend door de boostervaccins en we weten beter hoe we ons kunnen beschermen, bijvoorbeeld door de mondmaskers. We moeten zorg blijven dragen voor elkaar.”