Coronabarometer komt er dan toch: “Zal komende maanden een heel belangrijk instrument worden”

De coronamaatregelen blijven behouden en we staan voor een moeilijke periode met meer besmettingen dan we ooit al gezien hebben tijdens de pandemie, zo kregen we te horen op de persconferentie na het Overlegcomité. “Er zal nood zijn aan perspectief”, zei premier De Croo. En dus werd de al vaak aangekondigde coronabarometer opnieuw van onder het stof gehaald. “Het zal een heel belangrijk instrument worden in de komende maanden.”

Al meer dan een jaar is de coronabarometer iets waar experts naar vragen en politici gretig om heen dansen. Maar het ding komt er, zo benadrukte premier Alexander De Croo (Open VLD) op de persconferentie na het Overlegcomité, om alle sectoren in de komende weken en maanden perspectief te geven. “Het zal een heel belangrijk instrument worden in de komende dagen”, zei De Croo.

Het wordt een stappenplan, waarin aan de hand van de epidemiologische situatie heel helder moet zijn wanneer welke maatregelen van kracht zijn en worden. “Die barometer is belangrijk”, zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de persconferentie. “We gaan een evenwichtig stappenplan creëren tussen de sectoren, een gestructureerd en logisch plan op basis van de epidemiologische situatie dat de bevolking duidelijk zal maken aan welke maatregelen ze zich mogen verwachten in elke situatie.”

Maar daar kon nog bijgestuurd worden, zegt Vandenbroucke. “His een leidraad om duidelijkheid te scheppen. Het mag niet te complex zijn. En we gaan daar de komende tijd verder overleg plegen.” Het is geen automatische piloot, zegt de minister nog. “Maar het is een instrument waardoor de sectoren beter zullen weten waar ze zich aan kunnen verwachten, en meer vooruit kunnen kijken.”