Zulte Waregem haalt Timothy Derijck terug naar Waregem

Zulte Waregem heeft zich versterkt met Timothy Derijck (34). De centrale verdediger komt over van rivaal KV Kortrijk en is na de komst van Dion Cools al de tweede defensieve versterking voor Essevee in deze mercato.

Het was geen geheim dat Essevee zelfs na de komst van Dion Cools eerder deze week nog op zoek was naar defensieve versterking en in die zoektocht is Essevee nu uitgekomen bij KV Kortrijk-verdediger Timothy Derijck (34). De verdediger zat in de Guldensporenstad op een zijspoor en daar profiteert Essevee nu van door hem opnieuw naar Waregem te halen.

Opnieuw, want Derijck speelde tussen 2016 en 2018 al eens twee seizoenen aan de Gaverbeek. Na twee succesvolle jaren waarin Derijck onder meer de beker won en Europees speelde, vertrok hij in 2018 naar KAA Gent. Van daaruit ging het in januari 2020 uiteindelijk naar Kortrijk. Daar speelde hij vorig seizoen zo goed als alles en was hij zelfs kapitein. Dit seizoen viel hij echter vroeg in het seizoen geblesseerd uit met een enkelblessure, waarna hij niet meer in de plannen voorkwam. Sinds 21 augustus speelde hij zo slechts veertien minuten. Derijck had bij de Kerels nog een contract tot het einde van het seizoen.