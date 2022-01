Priester krijgt gelijk over aangevochten parkeerboete, en dat kan grote gevolgen hebben

Heeft een Genkse vrederechter een bommetje gelegd onder het systeem van scanauto’s die worden ingezet om betalend parkeren te controleren? Hij sprak een priester vrij die een parkeerretributie kreeg terwijl hij gewoon was uitgestapt om een brief te posten. Net op het moment dat een scanauto van het parkeerbedrijf passeerde. De rechter oordeelde nu dat een camera, in tegenstelling tot een parkeerwachter, het verschil niet kent tussen stilstaan of parkeren en sprak de man vrij.