Margot Cloet: “Vrezen gigantische personeelsuitval in zorg de komende weken”

Het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten heeft donderdag beslist de huidige coronamaatregelen aan te houden. Gedelegeerd bestuurder Margot Cloet van Zorgnet-Icuro maakt zich zorgen over de komende weken. “Rond de 15 procent van het personeel in de ziekenhuizen en woonzorgcentra is al uitgevallen en we vrezen dat dat nog erger wordt.”

“De vijfde golf is begonnen”, zei viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano donderdagmiddag op de persconferentie van het Overlegcomité. Sciensano verwacht half januari een piek in het aantal besmettingen van 30.000 tot 125.000 per dag en tegen eind januari een piek in het aantal ziekenhuisopnames van 400 tot 1.300 per dag.

Cloet had toch gehoopt dat bepaalde verstrengingen opnieuw in overweging zouden worden genomen. “Ik begrijp dat we in gigantische onzekerheid zitten over wat de komende weken gaan brengen. Maar we krijgen zeker meer besmettingen in de woonzorgcentra en stijgende ziekenhuisopnames. In de ziekenhuizen plant men naast de gegarandeerde covidzorg nu al de gewone zorg aan de hand van het beschikbare personeel. We vrezen een gigantische extra personeelsuitval.”

Nu de scholen maandag opnieuw openen, pleit Cloet ervoor toch “een ander stuk van de samenleving te sluiten om een klein beetje rust in te bouwen”. Daarnaast herhaalt ze ook haar oproep om te sensibiliseren over de booster en zelfs werk te maken van de verplichte vaccinatie. “Het blijft natuurlijk een en-en-en-verhaal van vaccinatie en de maatregelen blijven opvolgen. We gaan de komende weken in met toegeknepen billen.”