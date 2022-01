Of ze nog bestaan? Jazeker! Wel, de dieren, dat weet ik niet zo zeker, maar mensen die in koud water duiken alvast wel. Sindskort hebben we zelfs een ware ijsberenclub opgericht, met vriendinnen die hun schrik willen overwinnen, die willen voelen dat ze leven, en die ook gewoon graag een excuus hebben om even weg te zijn van huis.