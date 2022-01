Marc Brys hoopt snel nieuwe spits te mogen verwelkomen bij OHL: “Er is grote haast bij”

Het eerste deel van de competitie afgesloten met zes op zes en momenteel volop aan het genieten van de Spaanse zon. Je zou voor minder goedgezind worden, en toch benadrukt OHL-coach Marc Brys vanop trainingsstage in Algorfa dat de nood aan een nieuwe spits nog altijd hoog is. “Elke dag dat hij later komt, is voor mij een dag te laat.”

Het probleem is bekend: de spitsen van OHL komen nauwelijks tot scoren. De enige die dat wel af en toe doet, Sory Kaba, vertoeft de komende maand met Guinee op de Afrika Cup. De nieuwe spits komt er maar beter vroeg dan laat. “Het liefst was ik voltallig op stage vertrokken, dus met de nieuwe spits er al bij, maar zo evident is dat allemaal niet”, zegt Marc Brys. Hoe ver staat het dan met de zoektocht? “Het is lopende”, klinkt het.

Binnen anderhalve week treffen de Leuvenaars KV Mechelen. Liefst van al mét nieuwe aanvaller. “Er is inderdaad grote haast bij”, bevestigt Brys. “Elke dag dat hij later komt, is voor mij een dag te laat, maar soms zijn verlangens, bijvoorbeeld van mezelf, nu eenmaal niet haalbaar. Paniek is er nog niet, want ik wacht liever een week langer dan dat we in de rapte iemand nemen die niet aan de verwachtingen voldoet.”

De voorkeur gaat uit naar iemand uit de Jupiler Pro League, of een speler die op zijn minst bekend is met de Belgische competitie. Eerder schreven we al dat er Leuvense interesse is voor Gianni Bruno van AA Gent, maar een deal is er daar zeker nog niet. “Iemand uit de eigen competitie zou handig zijn, omdat die veel sneller kan integreren”, aldus Brys. “Maar ik sluit niks uit. We zijn ook met buitenlandse pistes bezig.”

Sory Kaba vertrekt binnenkort naar de Afrika Cup. — © BELGA

Play-offs?

Een nieuwe spits halen is tijdens deze wintermercato overigens de enige prioriteit bij OHL. “Als we ons op andere posities kunnen versterken, graag, maar ik zet nu liever alles op een spits”, zegt Brys. “Ik heb liever dat we al het budget aan één aanvaller besteden, dan dat we drie spelers gaan halen voor verschillende posities. Zo heb ik dat ook aan het bestuur overgemaakt.”

Eens de nieuwe spits gearriveerd is, hopen de Leuvenaars op zijn minst hun huidige tiende plaats vast te houden. En wie weet is de top acht, en bijbehorende play-offs, zelfs nog haalbaar. “De insteek moet zijn om stappen te blijven zetten. Dan gaan de resultaten automatisch beteren”, aldus de OHL-coach. “Het lijkt me verstandig om eerst te zorgen dat het behoud binnen is. Dat is het allerbelangrijkste. En alles wat er dan nog bijkomt, is mooi meegenomen.”