Zaakvoerster verrast als Stromae plots in restaurant staat: “Ze hadden geluk, er was nog één tafeltje vrij”

Afgelopen woensdag was geen dag zoals een ander voor Heidi Le Comte, zaakvoerster van restaurant Pietje Pek in de Sint-Jakobsstraat. Want plots stond niemand minder dan Stromae, samen met zijn vriendin, voor de deur.

“Ik ken zijn muziek natuurlijk wel, maar eerlijk gezegd had ik hem niet herkend. Het waren enkele klanten die me er later op attent maakten wie we te gast hadden. We waren compleet verrast, want ze hadden niet gereserveerd. Maar ze hadden geluk: er was nog één tafeltje vrij.”

Met plezier op foto

Volgens Le Comte kon Stromae in alle rust van een lekkere maaltijd genieten. “Ze bestelden een fonduetje en het was duidelijk dat het hen goed beviel. Hij kwam erg sympathiek over, zeer vriendelijk en beleefd.”

En dat waren ook de andere klanten. “Hoewel iedereen wist wie aan tafel zat, bleef men discreet. Tot hij opnieuw buiten was, want dan vroegen heel wat klanten om een foto. En daar ging hij heel graag op in, getuige de foto’s op onze Facebookpagina.”