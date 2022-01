Veroordeeld voor moorden in ons land en in Frankrijk, maar sloeg Belgische B&B-moordenaar een vierde keer toe?

Voor het gerecht in het Spaanse Almeria blijft Etienne Dedroog (50), alias de B&B-moordenaar uit het Limburgse Leut, een belangrijke verdachte in de gewelddadige dood van een 73-jarige visser in 2011. Er komen bijkomende onderzoeksdaden om te bepalen of hij hier al dan niet voor in aanmerking komt. Etienne Dedroog heeft al drie doden op zijn geweten, alle drie uitbaters van gastenkamers.