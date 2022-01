Europese coronakaart kleurt nog steeds donkerrood

De Europese coronakaart kleurt nog steeds erg rood. Spanje, Portugal, Frankrijk, Finland, Ierland, IJsland, Denemarken, Luxemburg, Griekenland, Malta, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Nederland en ook België kleuren allemaal donkerrood. In Duitsland, Polen, Italië, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en Hongarije zijn er nog enkele lichtere rode regio’s. Maar de enige die nog een groene en oranje regio kunnen optekenen zijn de Roemenen.

België ziet al sinds 4 november volledig donkerrood op de ECDC-kaart. Voor Vlaanderen is het van 14 oktober geleden dat de coronakaart nog geel kleurde.

Het ECDC geeft een land of regio de rode kleur als de veertiendaagse incidentie, het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, boven de 75 gaat en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent, of als de incidentie boven de 200 ligt, ongeacht de positiviteitsratio. Vanaf 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners kleurt de kaart donkerrood.

(sgg)