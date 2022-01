Hoe het komt dat de voorspellingen van de vijfde golf zo ver uit elkaar liggen

De piek van de vijfde golf wordt half januari verwacht, dat staat min of meer vast. Maar hoe hoog die zal zijn, is veel minder zeker. De geschatte curves liggen ver uit elkaar, zowel bij besmettingen als bij ziekenhuisopnames. De raadselachtige omikronvariant en de timing – kort na de kerstdagen – maken het de statistici moeilijk.

Telkens we aan de voet staan van een nieuwe golf, probeert het team rond biostatisticus Niel Hens te berekenen hoe hoog die zal zijn. Het Overlegcomité krijgt die simulaties te zien en neemt mede op basis daarvan beslissingen. Voor deze vijfde golf hebben de statistici moeite om een sluitend model te becijferen. Voor de bezetting op de afdeling intensieve zorg zijn er zelfs geen scenario’s. Wel is de verwachting dat het “binnen de capaciteit” zal blijven.

Dat komt omdat omikron nog veel geheimen heeft. Volgens het Franse Pasteur-instituut is deze nieuwe variant 75 procent minder ernstig dan delta. Het Engelse UKHSA is terughoudender en stelt dat het de helft minder ernstig is. Het is op deze uiteenlopende bevindingen dat de statistici hun best- en worstcasescenario’s hebben gebaseerd.

Er zijn nog moeilijkheden. Omikron is gloednieuw. Het werd pas dominant tegen het einde van de kerstvakantie en de ziekenhuisopnames kwamen tot nog toe voornamelijk door delta. Er zijn dus weinig waarnemingen om mee aan de slag te gaan. Bovendien verschilt het aantal contacten tussen mensen fel in vakanties en niet-vakanties. Dit alles draagt ertoe bij dat er grote variaties mogelijk zijn. Een vijfde golf in de ziekenhuizen komt er zeker. En in het slechtste geval zal de bezetting op de verpleegafdelingen die van de vier voorgaande golven overtreffen. (agg)