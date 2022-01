Elke dag tot 125.000 besmettingen en tot 1.300 ziekenhuisopnames: de modellen tonen dat de vijfde coronagolf wel eens een ongezien zware zou kunnen worden. Hoe kijken ze daar in de zorg naar? “Het is eigen aan gezondheidszorg om hoopvol te blijven. Maar we zijn zeker ongerust”, klinkt het bij Frank Vermassen. Margot Cloet heeft het dan weer over “dichtgeknepen billen”.