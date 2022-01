Frank Vandenbroucke: “Ik ben voorstander van een algemene vaccinatieplicht”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is voorstander van een vaccinatieplicht. Dat zei hij donderdagavond tegen VTM Nieuws. De minister zei ook duidelijk dat hij zich kan vinden in de nieuwe vaccinatiepas die Frankrijk binnenkort invoert.

In Frankrijk werd afgelopen week een wetsvoorstel goedgekeurd waarin staat dat personen ouder dan 12 jaar binnenkort hun vaccinatiestatus zullen moeten kunnen aantonen om toegang te krijgen tot vrijetijdsactiviteiten, restaurants en bars, beurzen of interregionaal openbaar vervoer. Een negatieve test zal niet langer volstaan, behalve voor de toegang tot gezondheidsvoorzieningen en -diensten.

“Een wet zoals in Frankrijk gestemd is, los van de uitspraken van mijnheer Macron, vind ik niet verkeerd”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdagavond bij VTM Nieuws. “In Frankrijk zegt met dat als je wil deelnemen aan activiteiten zoals bijvoorbeeld op café gaan, dan moet je kunnen aantonen dat je gevaccineerd bent. Ik vind dat perfect verdedigbaar. Ik denk dat we daar debat over moeten voeren”, zei hij.

Op de vraag of in België de vaccinatieplicht op tafel ligt, antwoordde de minister niet eenduidig. “Iedereen zou zich moeten laten vaccineren. Daarom roepen we op tot boosteren, omdat de derde prik de bescherming verhoogt”, klonk het. Maar hij voegde wel toe: “Ikzelf ben voor de vaccinatieplicht.”

(sgg)