Wie wou vechten, trok naar België: nergens in Europa zijn meer veldslagen uitgevochten dan bij ons

“Een megaproject.” Kleiner kan Franky Bostyn niet gaan om de website belgiumbattlefield.be te beschrijven. Drie man heeft het War Heritage Institute vrijgemaakt om tegen 2025 dé referentiesite van ons oorlogsverleden klaar te hebben. Met één klik zal je zien wie waar tegen wie vocht, of er op die plek een museum of monument is en welke literatuur je erover kan raadplegen. “Een kolossaal werk, want in geen enkel ander Europees land zijn zoveel veldslagen geleverd als bij ons.”