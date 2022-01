Einde van een tijdperk bij Manchester United? Zondebok van de fans Ed Woodward verlaat na negen magere jaren de club

Einde van een tijdperk bij Manchester United, of dat hopen de fans toch. De club kondigde donderdag aan dat grote baas Ed Woodward (50) per 1 februari opstapt en vervangen wordt door Richard Arnold (51). Woodward kwam in 2013 aan de macht na het vertrek van Sir Alex Ferguson, maar kon ondanks meer dan één miljard aan transferuitgaven in negen jaar tijd niet meer dan drie (troost)prijzen pakken.