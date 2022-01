In de zomer vastgelegd en nu eindelijk van de partij: Tajon Buchanan (22) – ‘T’ of ‘TJ’ voor de vrienden. De coole Canadese winger, voor wie Club Brugge dik 6 miljoen over had, moet de nieuwe wervelwind van Jan Breydel en de missing link worden op weg naar de titel. In de lobby van het Melia Hotel in Marbella leerden we hem al wat beter kennen. “