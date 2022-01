Ontroerend: te vroeg geboren gorillababy wordt herenigd met familie

Een heuglijk moment in Cleveland Metroparks Zoo. Een kleine babygorilla wordt er herenigd met zijn familie. Het kleintje kwam eind oktober te vroeg ter wereld, maar werd verstoten door zijn moeder en ontwikkelde een longontsteking. Daarom werd gorilla apart gehouden zodat hij kon aansterken. Intussen mocht hij terugkeren naar het gorillaverblijf, waar zijn surrogaatmoeder hem met veel liefde weer in de familie opnam.