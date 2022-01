17 van de 18 clubs in 1A zitten met corona, KV Mechelen weet het nog niet

Anderlecht-verdediger Lissandro Magallan was één van de zestig spelers die de voorbije dagen positief testten in 1A. — © BELGA

Donderdag zijn er nog eens tien coronagevallen bijgekomen in 1A. Zowel KV Kortrijk als Seraing lieten elk vier positieve resultaten optekenen bij de PCR-tests voor de hervatting van de trainingen. Bij Anderlecht testten nog eens twee spelers positief. Het totaal aantal spelers dat de voorbije dagen positief testte in 1A klimt zo naar 60.

De Pro League had die PCR-tests verplicht om te voorkomen dat spelers het virus zouden oppikken op vakantie en het dan zouden verspreiden in de teambubbel op winterstage. Intussen is van zeventien van de achttien clubs bekend dat ze met coronagevallen zitten.

Voor de achttiende club, KV Mechelen, is het nog even afwachten. Doordat zij al op 2 januari op winterstage vertrokken, kregen ze een uitzondering van de Pro League. Omdat het voor hen praktisch niet meer haalbaar was de PCR-testen te organiseren voor afreis, zullen zij die zaterdag laten afnemen. De club laat wel weten dat iedereen zelftests heeft gedaan heeft en dat die allemaal negatief waren.(wic, thst)