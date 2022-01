Franse groep wil Moeskroen overnemen van eigenaar Gérard Lopez, ook samenwerking met amateurclub Mandel United op til

Strive is ook al eigenaar van Thonon Evian Geneve, Miami en sinds vorig jaar ook van amateurclub Mandel United. Truchot zal met Strive de aandelen van Gérard Lopez overnemen en voor zowat 6 miljoen euro meerderheidsaandeelhouder van Moeskroen worden. Het management van Truchot wil Moeskroen en Mandel laten samenwerken. Het was aanvankelijk de bedoeling om van Mandel een profclub in 1B te maken maar de club staat laatste in eerste amateur en beschikt ook niet over een geschikt stadion.

Moeskroen heeft dat wel en de beide clubs zullen in de toekomst samenwerken op het vlak van jeugd. Mandel zal dus een satellietclub worden van Moeskroen met vooral jongeren opgeleid op Futurospor. Met de overname moeten de financiële problemen in Moeskroen van de baan zijn en met de garantie van Strive moet men straks ook een nieuwe licentie voor profvoetbal in de grensstreek kunnen halen.