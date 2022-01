Niet alleen fysiek, ook mentaal worden de spelers van AA Gent op stage in Oliva klaargestoomd voor deel twee van het seizoen. Daarvoor nam Hein Vanhaezebrouck opnieuw zijn geheime wapen mee: sportpsychologe Eva Maenhout. In 2015 was zij nog een van de puzzelstukjes richting de landstitel van AA Gent.