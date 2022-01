Nieuwe kapitaalsverhoging bij Antwerp: voorzitter Paul Gheysens pompt nog eens 21,6 miljoen euro in The Great Old

Het gaat om de grootste kapitaalsinbreng sinds Gheysens de club in 2017 definitief in handen nam. Het toont de ambitie van Gheysens aan op lange termijn: de voorbije jaar pompte hij in totaal al bijna 70 miljoen euro in Antwerp. Eigen kapitaal, waarmee hij zijn voetbalclub én zo goed als schuldenvrij wil houden én hogerop wil duwen, liefst richting titel.

Van die 21,6 gaat het voor 13,6 miljoen euro om een zogenaamde kapitaalsverhoging in natura. Simpel uitgelegd: een inbreng in het vermogen van andere zaken dan puur geld. Het kan dan gaan om de inbreng van bijvoorbeeld gebouwen of zelfs knowhow, maar in dit geval gaat het om het omzetten van schulden.

Het voorbije jaar leende Paul Gheysens, uit eigen zak, in totaal 13,6 miljoen euro cash aan de club. Om betalingen uit te voeren en te investeren. Dat bedrag besluit de voorzitter en eigenaar nu niet terug te vragen van Antwerp, maar de leningen annex schuld om te zetten in kapitaal. Anders gezegd: dat bedrag kan en zal Gheysens nu niet terugvorderen van de club, maar zal hij pas – theoretisch – kunnen recupereren mocht hij bijvoorbeeld ooit de club verkopen.(pego)