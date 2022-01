Eindelijk. Na eerdere ervaringen als bondscoach van onder meer Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Malawi en Togo is het onze landgenoot Tom Saintfiet (48) dan toch gelukt: deelnemen aan de Afrika Cup. Als bondscoach van Gambia dan nog. Historisch, want net als Saintfiet is het ook voor Gambia de allereerste keer. Een eigenzinnige vooruitblik op het toernooi van de ervaren rot.