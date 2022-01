Chinese fanmail voor Dries Mertens belandt in brievenbus van Antwerpse naamgenoot: “Wel vaker verwarring”

Dries Mertens heeft vele fans in België en Napels, maar blijkbaar ook in China. De Rode Duivel krijgt zelfs fanmail uit het Verre Oosten… alleen komen niet alle brieven aan. Deze schrijfsels vielen in de brievenbus van een Antwerpse naamgenoot van de Napoli-aanvaller.

“Dat we dezelfde naam hebben, heeft al vaker tot verwarring geleid, maar dit is toch de eerste keer dat ik fanmail krijg”, zegt Dries Mertens, wiens hoofdberoep niet bestaat uit het scoren van doelpunten voor SSC Napoli. “Als ik een pakje ga afhalen of ik bestel iets op mijn naam en ze zien dat het niet ‘de echte’ Dries Mertens is, dan kan ik soms toch de teleurstelling van hun gezichten aflezen.”

De Antwerpenaar kreeg deze week een brief met daarin lovende woorden voor zijn naamgenoot, maar ook een verzoekje. “In de omslag zat naast een brief met lovende woorden nog een tweede enveloppe, geadresseerd en gefrankeerd. Die had Mertens dan terug moeten sturen met daarin handtekeningen voor hem en zijn zusje.”

Dries Mertens (links) en Dries Mertens (rechts) — © rr

De Chinese fan heeft er duidelijk zijn werk in gestoken, maar voorlopig is het vergeefse moeite. “Op Facebook krijg ik weleens verzoekjes van mensen die denken dat ik de Rode Duivel ben, maar daar reageer ik meestal niet op. Voor deze fan wil ik wel een uitzondering maken. Ik zal de foto forwarden naar het officiële instagramaccount van Mertens en wie weet doet hij er wel iets mee. Ik heb ook een foto van mezelf een Dries Mertens en die wil ik wel naar het jongetje sturen om te melden dat hij niet zijn idool, maar een naamgenoot heeft aangeschreven.”

Wordt misschien vervolgd…