Code geel voor gladheid in bijna heel België, tot 10 centimeter sneeuw mogelijk in Ardennen: noodnummer geactiveerd

De weersverwachtingen voor vrijdag. — © KMI

“Vandaag verwachten we winterse buien, en dan meestal sneeuwbuien boven 400 à 500 m hoogte, die ’s avonds tijdelijk intenser kunnen worden over het zuiden van de Ardennen en in Belgisch Lotharingen”, aldus het KMI. “Ten zuiden van Samber en Maas verwachten we dus 5 tot 10 cm verse sneeuw in 24 uur, of zeer lokaal iets meer.”

Code geel werd bijgevolgd afgekondigd, in alle Vlaamse provincies van vrijdagavond 22 uur tot zaterdagochtend 9 uur. Enkel aan de kust geldt geen code geel.

Het KMI waarschuwt ook voor hevige neerslag. “Tussen vrijdagochtend en zondagochtend verwachten we regelmatig perioden van neerslag of buien. Soms zijn deze intens, waarbij er op verschillende plaatsen in 24 uur zo’n 25 mm kan vallen, of in sommige streken zelfs meer. Zeer lokaal zijn neerslagtotalen van 30 of 35 mm in 24 uur mogelijk”, klinkt het. Daarvoor werd in de provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg code geel afgekondigd, al zeker tot zondagochtend.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert om die redenen tijdelijk het nummer 1722. Voor storm-en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be, of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, klinkt het.