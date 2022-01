Aantal besmettingen op week tijd verdubbeld, ook ziekenhuisopnames stijgen

Het aantal coronabesmettingen in België is op een week tijd verdubbeld. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 28 december en 3 januari werden dagelijks gemiddeld 13.815 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 96 procent in vergelijking met een week eerder. Dagelijks werden gemiddeld zowat 68.400 testen afgenomen, 19,9 procent daarvan gaf een positief resultaat. Het reproductiegetal klokt af op 1,15, wat betekent dat de pandemie aan kracht wint.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook. Tussen 31 december en 6 januari moesten dagelijks gemiddeld 171,7 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen met Covid-19. In totaal liggen er nu 1.883 in de Belgische ziekenhuizen (+4 procent). Momenteel zijn er 474 IC-bedden bezet door coronapatiënten (-12 procent).

Het aantal overlijdens is in de periode van 28 december tot 3 januari met een kwart gedaald, tot gemiddeld 23 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.400 coronaoverlijdens te betreuren.

Intussen hebben zowat 4,7 miljoen Belgen een boosterprik met een coronavaccin gekregen.