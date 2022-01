Lyle Muns gaat in ‘Sekswerkers’ in gesprek met Gilles De Coster: “Een burgemeester, een columnist, een monnik: ik heb het allemaal wel eens meegemaakt.” — © VRT

Hij deed het met een monnik, met een burgemeester en met een Limburgse tachtiger die nog in de kast zat. Lyle Muns (27) uit Bilzen is een van de sekswerkers die vanaf maandag getuigen in het gelijknamige programma van Gilles De Coster.