“Rust is teruggekeerd” in Kazachstan: zesentwintig “gewapende misdadigers” gedood bij massale protesten

In Kazachstan zijn bij protesten minstens 26 “gewapende misdadigers” – zo noemt de overheid ze – om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Achttien demonstranten raakten gewond. Meer dan 3.000 mensen werden al opgepakt, aldus staatstelevisie Khabar 24 vrijdagochtend op gezag van het ministerie. De rust zou wel zijn teruggekeerd in het land.

Donderdag sprak de staatstelevisie al van tientallen mensen die “geëlimineerd” werden in de miljoenenstad Almaty. De autoriteiten hadden eerder al gemeld dat achttien leden van de veiligheidstroepen waren omgekomen. De melding van tientallen doden impliceerde dus ook burgerslachtoffers.

President Kassym-Jomart Tokajev zei dat de “antiterreuroperaties” moeten doorgaan tot “de strijders volledig zijn uitgeroeid”. In Almaty, in het zuidoosten van het land waar de protesten erg hevig waren, zouden gewapende demonstranten zich hebben verschanst in het gebouw van een televisiezender. Volgens de president is de rust in het land ondertussen wel grotendeels teruggekeerd. Hij spreekt rond de middag het Kazachse volk toe.

Diepgeworteld ongenoegen

In Kazachstan zijn al dagen ongeziene protesten aan de gang tegen het autoritaire regime in het land, veroorzaakt door ongenoegen over de stijgende brandstofprijzen. Al snel mondden de protestacties uit in deels gewelddadige manifestaties tegen de regering, corruptie en machtsmisbruik.

LEES OOK. Kazachstan lijkt uit het niets plots in brand te staan, waar komen die enorme protesten vandaan? (+)

Het Centraal-Aziatische land werd decennialang geregeerd door de autoritaire leider Noersoeltan Nazarbajev, die tot zijn aftreden in 2019 een grote invloed heeft gehad. De huidige president Tokajev heeft als reactie op de protesten heel de regering ontslagen en de noodtoestand uitgeroepen in heel het land.

© REUTERS

© AFP

© REUTERS