Ajax neemt loopje met coronaregels: besmette spelers reizen met privé-vliegtuig van Portugal naar Nederland

Ook in de Nederlandse Eredivisie kampen ze met een uitbraak van het coronavirus. Feyenoord en PSV moesten hun stage net voor vertrek afblazen, terwijl Vitesse, NEC en Ajax vroegtijdig terugkeren. Al gingen de Amsterdammers in tegen de geldende coronaregels door vier besmette spelers ook naar huis te laten reizen.

Terwijl Vitesse zijn positief geteste spelers heeft achtergelaten in Portugal, heeft Ajax de vier spelers - onder wie naar verluidt twee basisspelers - mee naar huis genomen. De regels in Portugal geven aan dat een positief geteste in zelfisolatie moet en pas mag reizen als er een negatieve PCR-test kan worden voorgelegd. Ajax heeft er desondanks voor gekozen het viertal niet achter te laten in het hotel in de Algarve en daarmee heeft de club een loopje genomen met de coronaregels in Portugal en Nederland.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, heeft Ajax de vier wel apart van de rest van het gezelschap terug laten reizen in een privé-vliegtuig. Maar voor vliegen met een privé-vliegtuig gelden dezelfde regels als voor de rest van de luchtvaart. Ajax wil geen verdere toelichting geven op de gemaakte keuze.