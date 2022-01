Bever bouwt dam en legt bomen neer in omgeving van het fort van Kessel: “Best bijzonder”

In de omgeving van het fort van Kessel (Nijlen) wordt de laatste tijd regelmatig een bever waargenomen. Die bouwde er een dam in de buurt, knaagt aan de bomen of zwemt schijnbaar op zijn gemak in de fortgracht voorbij, onder het oog van de vissers.

Het fort van Kessel is een populaire plek voor wandelaars en natuurliefhebbers. Het zijn de vissers die regelmatig uren doorbrengen aan de rand van de fortgracht die het dier voor het eerst zagen. “De eerste keer dat we de bever in de fortgracht opmerkten, was in juli 2020. Hij laat zich vooral zien bij valavond. We hebben er toen wat foto’s van genomen. Hij kwam redelijk dichtbij”, zegt schepen van Sport Luc Luyten (Nijlen & U), die zelf ook een fervent visser is en indertijd enkele foto’s kon maken.

Er werd geen ruchtbaarheid aan de aanwezigheid van het dier gegeven, maar steeds meer opmerkzame passanten beginnen door te hebben dat er een bever aanwezig is. Hij laat namelijk duidelijke sporen achter. Zo heeft het knaagdier een dam gebouwd in de Elstbeek, een waterloop in de buurt van het fort.

De bever laat ondertussen duidelijk sporen na in de omgeving. — © RR

“De bever haalt takken of zelfs bomen uit het bos en sleept die naar de rivier. Zo maakt hij een versperring. Het verschil in waterniveau is nu toch al ongeveer een halve meter”, legt de schepen uit.

Bomen aangevreten

Rond de fortgracht zijn er ook enkele bomen aangevreten. “Hij bijt de bomen in zo’n typische punt en haalt ze neer. Er is al een vrij grote boom in de fortgracht neergevallen. Op een andere plaats is hij begonnen aan een nog veel dikker exemplaar. Dat is best bijzonder”, klinkt het.

Deze boom belandde in het water nadat de bever er zijn tanden inzette. — © Dirk Vertommen

Dit dikkere exemplaar volgt mogelijk nog. — © RR

De gemeente is blij dat de bever hier een stek heeft gevonden. “We zijn fier op de aanwezigheid van de bever in onze gemeente. Dat toont aan dat we een groene gemeente zijn waar het redelijk gezond is.”

Al geeft de schepen er meteen ook een duidelijke waarschuwing bij. “De bever houdt niet van mensen in de buurt, hij houdt van rust. Dus is het belangrijk dat hij ook met rust gelaten wordt. De sporen van de bever zijn de laatste tijd duidelijk zichtbaar, maar we roepen op om de rust van het dier te respecteren”, zegt hij.

Opmars

De bever is het grootste knaagdier van Europa, de soort is de laatste jaren aan een sterke opmars bezig. Begin 2015 werd de totale beverpopulatie in Vlaanderen geschat op 250 exemplaren. Sindsdien is dat aantal nog bijna verdubbeld. “In het district Nete kennen we momenteel enkele tientallen beverdammen. De laatste jaren zijn er daar verschillende bijgekomen, onder andere die in Kessel”, zegt Stijn Van Herck, die het gebied namens de provincie monitort.

Schepen Luc Luyten bij de beverdam. — © Dirk Vertommen

Er wordt zo min mogelijk ingegrepen. “Een bever is een beschermde diersoort, hun aanwezigheid is een teken dat de waterkwaliteit vooruitgaat. Hij verplaatst zich het liefst onder water en daarom wil hij de waterstand graag wat hoger, vandaar die dammen. Zo’n dam verwijderen doen we bijna nooit. Als het water te sterk wordt opgehouden en de doorstroming te zeer wordt beperkt, toppen we de dam in sommige gevallen wel een beetje af. De waterlopen moeten namelijk voldoende water kunnen afvoeren. Al zien we dan vaak dat de bever al na één nacht de dam weer opgebouwd heeft”, klinkt het.

De dam in Kessel ligt vrij goed in het zicht, in de Elstbeek, nabij de drukke spoorweg en een populair wandelpad. “Dat zien we de laatste jaren steeds meer. De kans dat je de bever zelf spot is trouwens heel klein, het is het beste om hem niet te storen”, aldus Van Herck.

© RR

© Dirk Vertommen