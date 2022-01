Man die samenwoonde met 20 eenden in zijn huis, heeft vogelgriep: “Hij smeekte die mannen om zijn dieren niet af te maken”

In het Verenigd Koninkrijk is het eerste geval van een nieuwe, dodelijke vogelgriepstam bij een mens vastgesteld. Het gaat om een man die in zijn huis samenwoonde met zijn eenden.

Alan Gosling (79) uit Buckfastleigh in Devon, in het uiterste zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk, is een gepensioneerd spoorwegarbeider en een verwoed liefhebber van vogels. Zo groot dat de man 20 eenden, die deel uitmaakten van een grote zwerm die in de buurt van zijn woning leefde, in huis nam als huisdieren.

Kort voor Kerstmis bleek echter de verschillende vogels ziek waren. Uit tests van de lokale gezondheidsautoriteiten bleek dat verschillende dieren vogelgriep hadden. Alle dieren werden daarom op nieuwjaarsdag geruimd, uit voorzorg. Tot afgrijzen van Gosling: “Hij smeekte die mannen in hun beschermingspakken om zijn vogels niet af te maken”, aldus zijn dochter bij lokale media. “Ze waren zijn beste vrienden. De afgelopen weken waren een hel.”

Als klap op de vuurpijl bleek Gosling zelf ook besmet met de dodelijke H5N1-stam van het vogelgriepvirus, waardoor hij in isolatie moet leven. “We kunnen hem niet troosten”, aldus zijn schoondochter.