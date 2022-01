Citroën C3 was populairste personenwagen in België in 2021

De Citroën C3 was vorig jaar in België de populairste personenwagen, met 9.128 nieuwe inschrijvingen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. De tweede plaats was voor de Volvo XC40 – die in Gent van de band rolt – en waarvan er 8.945 stuks in het verkeer gebracht werden. Plaats drie ging naar de Mini Cooper, met 6.949 inschrijvingen.

In Vlaanderen was de populairste personenwagen vorig jaar de Volvo XC40, gevolgd door de BMW X2 en BMW 3 Reeks. In Wallonië stond de Dacia Sandero bovenaan het podium, gevolgd door de Dacia Duster en de Citroën C3.

De nieuwe automarkt werd vorig jaar gedomineerd door professionele klanten, die samen bijna 6 op de 10 nieuwe auto’s hebben ingeschreven (59,7 procent tegenover 56,3 procent in 2020). Het marktaandeel van particulieren nam af van 43,6 procent in 2020 tot 40,3 procent in 2021.

Bij de zelfstandigen en bedrijven was het populairste automodel vorig jaar de Volvo XC40, gevolgd door de BMW X1 en BMW 3 Reeks. Bij de particulieren was het meest verkochte model de Dacia Sandero, gevolgd door de Citroën C3 en de Hyundai Tucson.

Minder dan een op de vier is dieselwagen

De gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuwe personenwagens die in België ingeschreven worden, was nooit eerder zo laag als in 2021. Waar de gemiddelde CO2-uitstoot volgens de oude NEDC-test nog 107,9 gram per kilometer bedroeg in 2020, was dat in 2021 gedaald tot 97,1 g/km. Gemeten met de nieuwe WLTP-test, is de gemiddelde CO2-uitstoot op een jaar tijd gedaald van 130,7 g/km tot 116,9 g/km in 2021. De vooruitgang is volgens Febiac te danken aan de groeiende populariteit van elektrische en hybride motorisaties, vooral bij de ondernemingen.

Met een marktaandeel van 52 procent in 2021 (+0,2 procent) blijft de benzinemotor de eerste keuze van de Belgische automobilisten. Na een lichte stijging in 2020 (+1,1 procent ten opzichte van 2019), zag de dieselmotor zijn marktaandeel opnieuw dalen, met 9,2 procentpunten ten opzichte van 2020, tot nog 23,7 procent. Met een volumestijging van 63,8 procent in één jaar hebben geëlektrificeerde auto’s (hybride en elektrische auto’s samen) een marktaandeel van 23,5 procent, een niveau dat vergelijkbaar is met dat van dieselwagens.

Elektrische wagens

Terwijl in 2021 in België 22.669 volledig elektrische auto’s (marktaandeel van 5,3 procent) werden ingeschreven – een nieuw record – werden bijna 9 op de 10 (87,7 procent) van die volledig elektrische auto’s ingeschreven op naam van ondernemingen of zelfstandigen, en 12,2 procent op naam van particulieren.

Hetzelfde geldt voor hybride auto’s met een stekker: 47.815 nieuwe inschrijvingen, waarvan meer dan 9 op de 10 (90,3 procent) door ondernemingen of zelfstandigen werden ingeschreven. De markt is evenwichtiger voor zelfopladende hybrides, met 19.516 nieuwe inschrijvingen waarvan 52,7 procent door particulieren en 47,3 procent door ondernemingen en zelfstandigen ingeschreven werd.