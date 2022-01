Voor dictators met problemen is er één adres voor hulp: Vladimir Poetin

In Kazachstan zijn Russische “vredestroepen” gearriveerd om de opstand te onderdrukken. Van zodra een bevriende autoritaire leider zoals Kassym-Jomart Kemelevich Tokayev botst met het volk is Vladimir Poetin er als de kippen bij om een handje te helpen. Telkens om te helpen “buitenlandse agressie” te bestrijden. Poetin is er als de dood voor dat straatprotest in zijn achtertuin succesrijk is. Het zou de Russen wel eens kunnen inspireren. De lijst van militaire “vredesintiatieven” en tussenkomsten om strategische redenen begint stilaan erg lang te worden.