OPROEP. Ga jij je kind wekelijks testen of niet?

Een wekelijkse zelftest voor kinderen vanaf zes jaar. Dat is het voorstel van de ministers om de sluiting van de scholen tegen te gaan. Ben jij als ouder van plan om dit te doen? Of ben je net resoluut tegen?

