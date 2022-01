Steven Van Gucht: “Geen quarantaine meer, maar doe dan pseudoquarantaine na hoogrisicocontact”

Nu het quarantainebeleid aangepast is, stelt viroloog Steven Van Gucht voor dat volledig gevaccineerden zich na een hoogrisicocontact houden aan een pseudoquarantaine van tien dagen. Tijdens zo’n pseudoquarantaine werk je thuis, ga je niet op bezoek, op restaurant of op café en beperk je je dichte contacten zonder mondmasker, legde de viroloog vrijdag uit op de wekelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Dinsdag beslisten de ministers van Volksgezondheid van ons land dat wie minder dan vijf maanden geleden de laatste dosis van de basisvaccinatie of een boosterprik ontving, vanaf 10 januari niet langer in quarantaine moet na een hoogrisicocontact. De maatregel geldt ook voor jongeren tussen twaalf en zeventien jaar oud, die hun basisvaccinatie kregen, ongeacht de datum van vaccinatie. De enige voorwaarde is dat de betrokkene geen symptomen vertoont.

“Het groot aantal besmettingen en de verder verwachte stijging heeft geleid tot de beslissing om het quarantainebeleid aan te passen. Ik wil er nog eens op drukken dat het quarantainebeleid niet is aangepast omdat de risico’s veranderd zijn of omdat de risico’s van de omikronvariant kleiner zijn. Die quarantaineregels zijn aangepast omdat ze niet langer houdbaar waren”, zei Van Gucht vrijdag. “En ik wil er opnieuw op wijzen dat het aantal besmettingen bij gevaccineerde hoogrisicocontacten nog steeds hoog is.”

“Voor een gevaccineerde bedraagt dat meer dan twintig procent na een hoogrisicontact. Voor niet-gevaccineerden is dat hoger, 36 procent. Maar toch, een op de vijf van de gevaccineerde hoogrisicocontacten blijkt dus alsnog besmet te zijn”, stipte Van Gucht aan. “Deze mensen moeten vanaf maandag niet meer in quarantaine gaan en moeten niet meer getest worden. Wel vragen we dat ze gedurende tien dagen na het hoogrisicocontact een soort van pseudoquarantaine respecteren.”

Pseudoquarantaine

Wat houdt zo’n pseudoquarantaine in? “In die periode van tien dagen na het hoogrisicocontact is het absoluut nodig om alle dichte contacten te vermijden, zeker de dichte contacten zonder mondmasker. Werk van thuis uit, ga niet op bezoek, ga niet op café, ga niet op restaurant, ga zeker niet naar het woonzorgcentrum en als je toch naar het werk moet gaan, draag dan steeds een masker, bij voorkeur een FFP2-masker”, legde de viroloog uit.

Wie deels gevaccineerd is en dus langer dan vijf maanden geleden een laatste vaccindosis of boosterprik kreeg, moet een echte quarantaine respecteren, herhaalde Van Gucht. Die quarantaine bedraagt zeven dagen, maar kan ingekort worden tot vier dagen, op voorwaarde dat de deels gevaccineerde de laatste drie dagen de preventieve maatregelen respecteert en bovendien elke dag een negatieve zelftest kan voorleggen. Niet-gevaccineerde hoogrisicocontacten moeten tien dagen in quarantaine, maar dat kan ingekort worden tot zeven dagen, met dezelfde voorwaarden.

Zelftesten

Wat de zelftesten betreft, voegde Van Gucht nog toe dat ze steeds als beperking hadden minder gevoelig te zijn dan PCR-testen. “Dat was ook zo voor de vorige coronavarianten. In hoeverre de gevoeligheid lager is voor omikron, vraagt wat mij betreft nog verder onderzoek, maar deze testen kunnen wel degelijk de omikronvariant detecteren.” Het gaat erom hoe je de zelftesten interpreteert, benadrukt de viroloog. “Een positieve zelftest is meestal heel betrouwbaar: je bent besmet en waarschijnlijk ook besmettelijk, je moet in isolatie gaan”, herhaalde Van Gucht. “Bij een negatieve zelftest ben je mogelijk toch nog besmet, het is geen vrijgeleide om alle voorzorgen te laten vallen.”