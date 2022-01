Onze overheid wil dat ouders hun schoolkinderen wekelijks testen. Die aanbeveling wakkert de polemiek aan of die kinder-zeftests niet gratis beschikbaar moeten zijn. In Nederland is dat al geregeld: daar krijgen lagere schoolkinderen twee gratis zelftests per week. “Dat ligt bij ons niet op de tafel”, zegt de woordvoerder van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA)