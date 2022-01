Wordt deze ‘megamansion’ het duurste huis dat ooit verkocht werd in de Verenigde Staten?

Geïnteresseerden zijn gewaarschuwd: ‘The One Bel Air’ staat te koop. Al moet u wel 220 miljoen euro ophoesten voor dat stulpje in Los Angeles. Minimaal.

De villa, die nog in aanbouw is, is eigendom van de filmproducent en vastgoedmakelaar Nile Niami. Met zijn 9.750 vierkante meter is het volgens experts de grootste moderne privéwoning in de Verenigde Staten. Die man hoopte de woning oorspronkelijk te verkopen voor 500 miljoen dollar (440 miljoen euro), waardoor het één van de duurste woningen ter wereld zou worden. Dat bedrag lijkt misschien wat hoog gegrepen, want nu raakt bekend dat Niami het huis in januari zal veilen met een oorspronkelijke vraagprijs van 250 miljoen dollar.

U krijgt wel waar voor uw geld: de villa telt 21 slaapkamers en 42 badkamers, meerdere zwembaden, een garage voor 50 wagens, een bioscoopzaal voor 50 personen, een wijnkelder voor 10.000 flessen, een nachtclub, een beautysalon, een bibliotheek, een sigarenruimte, een zogeheten sky deck, een golf green, en een bowlingzaal. Het is niet duidelijk of de bowlingschoenen inbegrepen zijn in de vraagprijs.

© Los Angeles Times via Getty Imag

