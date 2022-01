Leven wordt nog veel duurder, waarschuwt VBO: “We hebben nog maar het begin gezien”

Het leven dreigt de komende maanden nog duurder te worden. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Bedrijven zullen immers meer en meer de gestegen kosten doorrekenen in hun prijzen.

Terwijl bij een peiling door het VBO in mei bleek dat 45 procent van de sectoren aangaf de stijgende kosten “in zekere mate” door te rekenen in de eindprijzen, blijkt bij een peiling in november dat bijna helft van de sectoren de kosten “in sterke mate” denkt te zullen moeten doorrekenen.

De huidige hoge inflatie is vooral een gevolg van de gestegen energieprijzen. Maar volgens het VBO dreigt die inflatie nu ook merkbaar te worden in andere sectoren. “Er zit nog veel inflatiedruk in de pipeline”, aldus VBO-hoofdeconoom Edward Roosens. “We hebben nog maar het begin gezien van de stijging van de consumptieprijsindex”.

Het VBO stelt dan ook vragen bij vooruitzichten dat de inflatie in de tweede jaarhelft van 2022 zal dalen. “Ons beeld van de inflatie is eerder verontrustend”, klinkt het bij de spreekbuis van de bedrijven.

