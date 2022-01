Dolleman die huis binnenreed ontkent dat hij ex wou vermoorden: “Zijn remmen werkten niet goed”

De 43-jarige Oostkampenaar die dinsdagavond na een wilde achtervolging met zijn wagen een woning in Kortemark binnenreed blijft in de cel voor dubbele poging tot moord. De man ontkent met klem dat hij zijn ex wou doden. “Zijn remmen werkten niet goed”, stelt zijn advocaat.

Op 25 november vorig jaar liep de relatie tussen D.V. (43) en een 53-jarige vrouw uit Eernegem op de klippen. De Oostkampenaar kon dit niet verdragen, waarop hij zijn ex begon te belagen en bedreigen. Uit schrik trok de vrouw in bij haar 24-jarige dochter in de Conservenstraat in Kortemark, maar ook daar bleek ze niet veilig. D.V. vernielde er haar wagen met een hamer en reed met zijn Opel Corsa achteruit in op het raam in de voorgevel.

Dubbele poging tot moord

D.V. sloeg op de vlucht en werd geseind. Een politiepatrouille kreeg hem dinsdagmiddag in de gaten met gestolen nummerplaten op zijn wagen. Na een wilde achtervolging, waarbij zelfs een barricade hem niet kon tegenhouden, reed D.V. uiteindelijk opnieuw in op hetzelfde raam, dat eerder door de brandweer was gedicht. De man werd in de boeien geslagen en door de onderzoeksrechter aangehouden voor belaging, gewapende weerspannigheid en dubbele poging tot moord. Naast de ex was immers ook nog een minderjarige in de woning aanwezig.

Advocaat Koen Blomme vroeg vrijdag vrijlating van D.V. onder voorwaarde, waaronder een opname in de psychiatrie. Maar de raadkamer ging daar niet op in en verlengde de aanhouding met een maand. De man, die een rijkelijk gevuld strafregister meezeult, ontkent met klem dat hij zijn ex of iemand anders wou doden. “Hij was in paniek en wou zijn wagen aan de woning parkeren”, stelde meester Blomme. “Maar volgens mijn cliënt werkten de remmen van zijn wagen niet goed, waardoor zijn wagen doorschoof.”

Psychiatrische opname

Volgens Koen Blomme zou de moeder van D.V. halfweg december zijn overleden. Ook dit zou hebben meegespeeld. “We hadden voorgesteld om hem in de psychiatrie te laten opnemen, maar de raadkamer ging daar niet op in.”