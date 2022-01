Hij vertrok met niets in zijn zakken, behalve wat kledij en een stevige dosis doorzettingsvermogen, en kijk: een vierduizend kilometer lange roadtrip later heeft de voormalige fitnessshopuitbater Bart Dobbelaere een superdeal om de caloriearme sauzen te verdelen in Canada. “Binnenkort vertrekt de eerste container ter waarde van 100.000 euro.”