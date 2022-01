Real Madrid-coach Carlo Ancelotti: “Hazard is dicht bij zijn beste niveau”

Ondanks de vele coronabesmettingen bij Spaanse voetbalclubs gaat de competitie gewoon door. Zaterdagavond neemt leider Real Madrid het op tegen Valencia. In aanloop naar die wedstrijd sprak coach Carlo Ancelotti met de pers, onder meer over Eden Hazard.

“Fysiek gaat alles goed met Hazard”, zegt Ancelotti. “Nu moet hij weer gaan spelen met het vertrouwen dat hij eerder had, hopelijk komt dat snel terug. Hij is heel dicht bij zijn beste niveau.”

Afgelopen woensdag mocht Hazard nog eens aan de aftrap komen in een veredeld B-elftal van De Koninklijke. Op het veld van derdeklasser CD Alcoyano speelde de Rode Duivel een onopvallende wedstrijd. Real kon de wedstrijd overigens pas in het slotkwartier beslissen, het werd 1-3. Hazard stond 78 minuten op het veld en kreeg de assist voor de 1-2 van Asensio op zijn naam, al was dat maar een simpele aflegger van twee meter.

© AFP

Of Hazard ook tegen Valencia aan de aftrap komt? Die kans lijkt eerder klein. Voor de wedstrijd tegen Valencia recupereert Ancelotti vier spelers na coronabesmettingen en andere kwaaltjes: Benzema, Modric, Mendy en Vinicius. Die laatste neemt als concurrent op de linkerflank hoogstwaarschijnlijk de positie van Hazard weer in.