Hoe wordt de godendrank gemaakt? Onze man ging mee oogsten bij Moët & Chandon, de grootste champagneproducent ter wereld

De vestiging van Moët & Chandon op de prestigieuze Avenue de Champagne in Épernay. Met 1.200 hectare aan wijngaarden is het de grootste champagneproducent ter wereld. — © Charles Lafon

Als de koelkast ooit vol mag staan met bubbels, is het nu wel. En de meest sprankelende luistert naar de naam champagne. Het is een streek in Frankrijk, een Appellation d’Origine Controlée, en vooral een synoniem van feest en vreugde. Maar hoe wordt die godendrank eigenlijk gemaakt? Onze man ging mee oogsten in de wijngaarden van Moët & Chandon, de grootste champagneproducent ter wereld.